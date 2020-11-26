Национальный банк Украины (НБУ) выпустил в обращение новую сувенирную банкноту, посвященную первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку, сообщила 26 ноября пресс-служба НБУ

Стыд и позор украинского космоса. Как Киев надувает галактические пузыри © РИА Новости, Сергей Елкин | Перейти в фотобанк

Основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты — портрет Леонида Каденюка и надпись «Первый космонавт Украины» и логотип Государственного космического агентства.

Главная картинка обратной стороны — космический корабль «Колумбия», на котором в 1997 году совершил свой единственный космический полет Каденюк.