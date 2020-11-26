Как уточняется, это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном, однако она не будет ходить наравне с привычными «горизонтальными» гривнами, поскольку не является платежным средством.
Основное изображение лицевой стороны сувенирной банкноты — портрет Леонида Каденюка и надпись «Первый космонавт Украины» и логотип Государственного космического агентства.
Главная картинка обратной стороны — космический корабль «Колумбия», на котором в 1997 году совершил свой единственный космический полет Каденюк.