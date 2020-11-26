Украинский врач-анестезиолог Сергей Дубров порекомендовал всем пациентам, перенесшим коронавирус, чаще бывать на свежем воздухе, делать дыхательную гимнастику и правильно питаться, 26 ноября передает Telegram-канал «Коронавірус_інфо»

«Гулять на свежем воздухе после перенесенного заболевания. Действительно, много кто жалуется на выраженную утомляемость, которая сохраняется на протяжении 2-3 недель, постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе», — сказал медик.

«Подавляет содержимое кошелька»: Комаровский высказался о популярном лекарстве © http://www.komarovskiy.net/photo Евгений Комаровский. Ранее он пояснил, что защитить от COVID-19 может только вакцина, которой в стране пока нет. Однако специалист призвал не бояться болезни, а соблюдать профилактические меры: много гулять, проветривать дома и увлажнять воздух в помещениях. При этом строгие карантинные меры медик не поддерживает.

Украинский инфекционист Ольга Голубовская, напротив, поддержала идею министра внутренних дел страны Арсена Авакова о введении тотального локдауна, то есть полной изоляции, при которой все контакты, кроме жизненно необходимых запрещены.

Украина продолжает бить антирекорды по числу новых заболевших за сутки, за прошедший день зарегистрировано более 15 тысяч случаев. Число умерших приближается к цифре в 12 тысяч человек.