Кроме того, что вакциной не сразу удастся обеспечить всех жителей Украины, придется столкнуться и с другими проблемами. Об этом сказала врач-инфекционист Евгения Менжулина в эфире «Апостроф Live» 26 ноября

Прежде всего, по словам врача, обещанных 8 миллионов доз вакцины Украине не хватит, чтобы обеспечить потребности всех граждан страны в защите от COVID-19.

При этом первыми, подчеркнула она, ее должны получить медики.

«Вакцинация должна быть доступной для первой группы риска, первого звена, которая находится непосредственно в очаге инфекции… Это врачи и медицинский персонал, который хоть как-то надо защитить на сегодняшний день. Это группа риска там, где есть массовые коллективы, кто непосредственно находится в общении и постоянном контакте с коронавирусной инфекцией», — отметила Менжулина.

«Килограммами жрать»: Комаровский рассказал, что защитит от COVID-19 © Facebook, Евгений Комаровский

Однако, по словам Менжулиной, есть еще одна серьезная проблема: врачам придется столкнуться с противниками вакцинации. Уже сейчас можно предположить, что антипрививочники встретят в штыки и вакцину от COVID-19.