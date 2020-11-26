Прежде всего, по словам врача, обещанных 8 миллионов доз вакцины Украине не хватит, чтобы обеспечить потребности всех граждан страны в защите от COVID-19.
При этом первыми, подчеркнула она, ее должны получить медики.
«Вакцинация должна быть доступной для первой группы риска, первого звена, которая находится непосредственно в очаге инфекции… Это врачи и медицинский персонал, который хоть как-то надо защитить на сегодняшний день. Это группа риска там, где есть массовые коллективы, кто непосредственно находится в общении и постоянном контакте с коронавирусной инфекцией», — отметила Менжулина.
Кроме того, списки пациентов, которые находятся в группе риска и должны получить вакцину в первую очередь, должны будут составить семейные врачи.
Однако, по словам Менжулиной, есть еще одна серьезная проблема: врачам придется столкнуться с противниками вакцинации. Уже сейчас можно предположить, что антипрививочники встретят в штыки и вакцину от COVID-19.