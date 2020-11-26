Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.
«Если властям Франции действительно так важен выбор и самоопределение людей, если их позиция по уважению демократических ценностей и стремлений других народов действительно искренна, а не продуманная политическая игра, то вслед за признанием независимости Нагорного Карабаха должно последовать принятие резолюции о признании российского статуса Крыма. Это будет хоть и запоздалый, но логический шаг. В противном случае решение французских сенаторов по Карабаху не более чем лицемерие», — приводит агентство слова Шеремета.
Он считает, что решение французского сената по Карабаху является выверенной политической игрой для решения геополитических задач в противовес Турции.
В отношении Крыма Франция ведет совершенно иную политическую игру, отметил политик.
Поэтому Париж отказывается все эти годы признавать российский статус Крыма, вводит антироссийские санкции и упорно игнорирует ввод западными странами и Украиной блокады полуострова.
«Я не верю, что они беспокоятся о судьбах людей в Нагарном Карабахе, и не верю, что они способны пойти на признание Крыма», — добавил депутат.
По его словам, если бы французская сторона действительно заботилась о людях, то давно попыталась бы предотвратить военный конфликт и не допустить человеческих жертв в Карабахе, как это сделала Россия, введя своих миротворцев.
Сегодня позиция сената Франции выглядит как лозунги и заявления, которые могут привести только к эскалации конфликта, подытожил народный избранник.