Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что следующим логичным шагом сената Франции после резолюции по Карабаху должно стать признание российского статуса Крыма. Его слова приводит РИА Новости 26 ноября

Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер.

«Если властям Франции действительно так важен выбор и самоопределение людей, если их позиция по уважению демократических ценностей и стремлений других народов действительно искренна, а не продуманная политическая игра, то вслед за признанием независимости Нагорного Карабаха должно последовать принятие резолюции о признании российского статуса Крыма. Это будет хоть и запоздалый, но логический шаг. В противном случае решение французских сенаторов по Карабаху не более чем лицемерие», — приводит агентство слова Шеремета.

Армяне и азербайджанцы Крыма пришли к согласию по обострению в Нагорном Карабахе © REUTERS, Staff/File Photo

В отношении Крыма Франция ведет совершенно иную политическую игру, отметил политик.

Поэтому Париж отказывается все эти годы признавать российский статус Крыма, вводит антироссийские санкции и упорно игнорирует ввод западными странами и Украиной блокады полуострова.

«Я не верю, что они беспокоятся о судьбах людей в Нагарном Карабахе, и не верю, что они способны пойти на признание Крыма», — добавил депутат.

По его словам, если бы французская сторона действительно заботилась о людях, то давно попыталась бы предотвратить военный конфликт и не допустить человеческих жертв в Карабахе, как это сделала Россия, введя своих миротворцев.

Сегодня позиция сената Франции выглядит как лозунги и заявления, которые могут привести только к эскалации конфликта, подытожил народный избранник.