Из-за поспешной выбраковки тысяч норок, которых похоронили в неглубоких ямах, они стали появляться на поверхности. Об этом 26 ноября сообщает The Guardian

«Из-за разложения тел могут образовываться газы. Это заставляет все немного расширяться. Таким образом, в худшем случае норку выталкивает из земли», — пояснил официальный представитель национальной полиции Томас Кристенсен.

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng

Кроме того, местные СМИ сообщили, что животные, возможно, также были похоронены слишком близко к озерам и подземным водам.

Дания объявила в начале ноября, что на убой пустят более 15 млн норок из-за обнаружения мутировавшего штамма коронавируса.

Согласно последним подсчетам, фермеры, которые выращивают норку, на данный момент уничтожили более 10 млн животных.