«Из-за разложения тел могут образовываться газы. Это заставляет все немного расширяться. Таким образом, в худшем случае норку выталкивает из земли», — пояснил официальный представитель национальной полиции Томас Кристенсен.
Отмечается, что проблема в песчаном грунте в Западной Ютландии, который оказался слишком легким.
Кроме того, местные СМИ сообщили, что животные, возможно, также были похоронены слишком близко к озерам и подземным водам.
Дания объявила в начале ноября, что на убой пустят более 15 млн норок из-за обнаружения мутировавшего штамма коронавируса.
Согласно последним подсчетам, фермеры, которые выращивают норку, на данный момент уничтожили более 10 млн животных.