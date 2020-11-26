Отмечается, что церемония прощания с Дегтяревым состоялась во Дворце культуры машиностроителей в Днепре.
«Я думаю, что этот человек достоин быть героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем мире», — сказал Зеленский.
Также глава государства подчеркнул важность развития космической отрасли Украины. Он отметил, что в последние годы этой области уделялось слишком мало внимания.
После окончания Ленинградского механического института в 1975 году Детягрев был направлен на работу в КБ «Южное», где работал по настоящее время. За время работы прошел путь от инженера до генерального директора. Он внес значительный практический вклад в разработку и модернизацию ракетных комплексов с ракетами семейства SS-17, SS-18 и SS-24 (по классификации НАТО), а также проектов по модернизации и коммерческому использованию космических ракетных комплексов семейства «Зенит», «Днепр», ряда космических аппаратов и спутниковых систем.
Дегтярев был «почетным работником космической отрасли Украины», заслуженным машиностроителем Украины, лауреатом Государственной премии Украины, а также лауреатом «Золотой медали В.Ф. Уткина» Российской Федерации.