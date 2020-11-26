Президент Украины Владимир Зеленский инициировал присвоение генеральному директору государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К.Янгеля» Александру Дегтяреву, который скончался от осложнений коронавируса, звание Героя Украины посмертно. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Офиса президента

Отмечается, что церемония прощания с Дегтяревым состоялась во Дворце культуры машиностроителей в Днепре.

«Я думаю, что этот человек достоин быть героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем мире», — сказал Зеленский.

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После окончания Ленинградского механического института в 1975 году Детягрев был направлен на работу в КБ «Южное», где работал по настоящее время. За время работы прошел путь от инженера до генерального директора. Он внес значительный практический вклад в разработку и модернизацию ракетных комплексов с ракетами семейства SS-17, SS-18 и SS-24 (по классификации НАТО), а также проектов по модернизации и коммерческому использованию космических ракетных комплексов семейства «Зенит», «Днепр», ряда космических аппаратов и спутниковых систем.

Дегтярев был «почетным работником космической отрасли Украины», заслуженным машиностроителем Украины, лауреатом Государственной премии Украины, а также лауреатом «Золотой медали В.Ф. Уткина» Российской Федерации.