Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что перемены в стране должны происходить спокойно, а попыткам организовать революцию власть будет противостоять совместно с партнерами по ОДКБ, Союзному государству и СНГ. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило агентство РИА Новости

«Мы видим то, что происходит, адекватно оцениваем ситуацию. Мы не допустим того, чтобы подобного рода революционные методы использовались в Беларуси. Конечно же, мы будем противодействовать этим попыткам на международной арене вместе с нашими партнерами в рамках ОДКБ, Союзного государства, СНГ и других структур», — сказал Макей.

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«Мое личное мнение: я тоже за перемены, но, я считаю, перемены должны происходить эволюционным способом, спокойно, в рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, через совершенствование Конституции, но ни в коей мере не через революцию, которая ничего хорошего не принесет ни стране, ни народу», — отметил Макей.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.