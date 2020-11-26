На видео бездомный гражданин врывается в продуктовый ларек и начинает набивать карманы куртки сладостями с прилавка.
Продавщица, заметив непорядок, бросилась на воришку с веником. В свою очередь он оттолкнул ее и продолжил запасаться продуктами.
В конце концов женщине удалось выгнать незваного гостя-неплательщика.
«Довели народ», «Мужик к локдауну готовится», «Голодные игры. Зойка-пересменщица», — написали в комментариях к видео в группе.
В правительстве Украины уже не раз заявляли о возможности ввести на новогодние праздники или в другой период полный локдаун. Министр МВД Арсен Аваков сказал, что Кабмин будет рассматривать решение о вводе локдауна в ближайшие дни.
Кабмин будет рассматривать решение о вводе локдауна в ближайшие дни,
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201126/1029757648.htmКабмин будет рассматривать решение о вводе локдауна в ближайшие дни,
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201126/1029757648.htmКабмин будет рассматривать решение о вводе локдауна в ближайшие дни,
Кабмин будет рассматривать решение о вводе локдауна в ближайшие дни,
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201126/1029757648.html
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201126/1029757648.html