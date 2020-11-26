В одном из магазинов в киевском районе Троещина бездомный, который решил украсть еды, подрался с продавщицей. Видео опубликовали в группе «Киев оперативный» в Facebook 26 ноября

На видео бездомный гражданин врывается в продуктовый ларек и начинает набивать карманы куртки сладостями с прилавка.

Предновогодний локдаун: выдержит ли украинская экономика © REUTERS, Gleb Garanich

В конце концов женщине удалось выгнать незваного гостя-неплательщика.

«Довели народ», «Мужик к локдауну готовится», «Голодные игры. Зойка-пересменщица», — написали в комментариях к видео в группе.

В правительстве Украины уже не раз заявляли о возможности ввести на новогодние праздники или в другой период полный локдаун. Министр МВД Арсен Аваков сказал, что Кабмин будет рассматривать решение о вводе локдауна в ближайшие дни.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20201126/1029757648.htmКабмин будет рассматривать решение о вводе локдауна в ближайшие дни, Кабмин будет рассматривать решение о вводе локдауна в ближайшие дни,