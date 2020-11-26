Для урегулирования в Донбассе надо выполнять Минские соглашения, а какие-то новации взамен только отбрасывают процесс назад. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Кравчука достали: стали известны подробности заседания ТКГ © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом «отступить» и «сделать шаг назад» в вопросе соблюдения Минских соглашений, что, по его мнению, будет трактоваться как «победа».

«Понимаете, здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед, надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства. Вот здесь все предельно просто. А рассуждения относительно шагов назад, относительно подмены одних договоренностей эфемерными другими договоренностями, относительно завуалированных попыток дезавуировать имеющиеся договоренности и так далее, это все далеко не способствует выходу на трек урегулирования, а, наоборот, отбрасывает нас назад», — заявил Песков.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала «план совместных шагов», который предполагает вывод «незаконных формирований и наемников» из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил, что Киев предложил «план действий по Донбассу», чтобы все участники ТКГ приняли участие в разработке совместного плана.

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, в свою очередь, заявил, что этот план противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. По его словам, представленный проект плана — это «очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созыв очередного саммита "нормандского формата"».