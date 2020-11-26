Если в Киргизии революционная ситуация определяется недовольством населения гражданско-политическими правами, недовольством развития демократии в их стране, то в Казахстане совершенно другая ситуация. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Главное для властей Казахстана – удачно сымитировать выборы © предоставлено Талгатом Мамырайымовым Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.

Эксперт отметил, что большинство населения Казахстана недовольно властью, в первую очередь из-за ущемления социально-экономических прав, их абсолютно не беспокоят их гражданско-политические права.

По его мнению, казахстанская власть научилась за эти годы поддерживать минимальный уровень «социального благополучия», и это удерживает народ от острых протестных выступлений.

«Второе — наш народ настроен конформистски по отношению к власти. В нашем народе популярны авторитарные ценности, демократические ценности абсолютно неприемлемы для нашего народа. Демократию наш народ рассматривает как нечто вроде хаоса, беспорядка, своеволия, ведущего к «либерастии», распущенности нравов и так далее», — указал Мамырайымов.

Казахстанская власть пользуется тем, что ее ценности соответствуют ценностям народа, что народ согласен, чтобы государство закручивало гайки ради могущества государства на международной арене, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.