Макей отметил, что присоединение Украины к санкциям Евросоюза — это очередное несамостоятельное решение, которое демонстрирует непоследовательность политики. Он назвал введение санкций против Белоруссии недружественным шагом и попыткой вмешательства во внутренние дела.
«Мы выработали уже и примем соответствующие адекватные меры. На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины и будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусской государственности», — заявил Макей.
Ранее Украина присоединилась к решению Совета Евросоюза от 2 октября о введении ограничительных мер против 40 официальных лиц Белоруссии, считая, что они фальсифицировали результаты выборов.
Вместе с тем, Украина не поддержала санкции Евросоюза против Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников, введенные 6 ноября.