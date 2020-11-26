Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Белоруссия подготовила санкционный список против ряда официальных лиц Украины. Об этом 26 ноября он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которая транслировалась в YouTube

Боязнь Лукашенко. Почему МИД Украины отказался признать президента Белоруссии нелегитимным © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Мы выработали уже и примем соответствующие адекватные меры. На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины и будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусской государственности», — заявил Макей.

Ранее Украина присоединилась к решению Совета Евросоюза от 2 октября о введении ограничительных мер против 40 официальных лиц Белоруссии, считая, что они фальсифицировали результаты выборов.

Вместе с тем, Украина не поддержала санкции Евросоюза против Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников, введенные 6 ноября.