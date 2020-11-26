В Офисе президента Украины решили поддержать марафон здоровых привычек, объявленный Центром общественного здоровья (ЦОЗ) Украины. Публикацию ЦОЗ пресс-служба Офиса разместила в Facebook 25 ноября

В публикации предлагается для начала завести привычку пить больше воды.

«Как тебе идея — прямо сейчас встать и пойти выпить стакан простой воды? А после этого сразу не поленись и набери еще один стакан, возьми его с собой в комнату и поставь на видном месте. Готовы побиться об заклад, что в течение часа этой воды уже не будет. А чтобы поддерживать водный баланс, повторяем так каждый день», — говорится в сообщении.

Также в записи напомнили, что вода поддерживает нормальную температуру тела, смазывает суставы, защищает спинной мозг и другие чувствительные ткани организма, улучшает метаболизм и насыщает организм энергией.

Офис Зеленского рассказал, сколько украинцев нуждаются в медицинском каннабисе © CC0, Pixabay

У многих пользователей сети публикация вызвала недоумение.

«Спасибо, ждем следующих благ. Когда можно дышать?», «Это же уже было у Ульяны Супрун», «Это к тому, что украинцы много едят?», «Ахаха, нечего есть — выпей стакан теплой воды и не ной, раб», — написали в комментариях.