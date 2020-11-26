Задержанные — 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибывшие в «Борисполь» авиарейсом из Стамбула. При прохождении таможенного контроля пограничники обнаружили, что пара решила ввезти в страну драгоценные камни. Изобретательные украинцы спрятали их в нижнем белье.
«Всего пограничники вместе с таможенниками нашли почти 40 граммов бриллиантов разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шесть пакетиков. Сумма оценки "камешков" может достигать 15 миллионов гривен», — сообщили в Госпогранслужбе.
Бриллианты изъяли для проведения экспертизы.