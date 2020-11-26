В киевском аэропорту «Борисполь» задержали двух граждан Украины, в нижнем белье которых обнаружили крупную партию бриллиантов. Об этом представители Госпогранслужбы Украины сообщили в Facebook 26 ноября

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