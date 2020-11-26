По ее словам, информацию об этом ей предоставила женщина, у которой от коронавируса умерла свекровь. Родственники умершей готовились к похоронам, и им самостоятельно пришлось заносить тело из машины в морг, так как бригада сопровождения состояла лишь из медсестры и водителя. В тот день морг был закрыт.
«Когда же морг открыли, то увиденное ужаснуло даже взрослых мужчин. Всюду в хаотичном порядке на полу лежали тела умерших. Какие-то в пластиковых мешках, какие-то — обнаженные, с тряпками на лицах. Ни холодильника, только устройство для кварцевания. Трудно представить эмоции детей, которые должны оставлять тело любимой матери в таком ужасном месте… Не удивительно, что у одного из сыновей на следующий день случился сердечный приступ», — написала Суслова.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Антирекорд заражений за сутки составил более 15 тысяч человек. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.
Кабмин прогнозирует выход на плато по заболеваемости COVID-19 в начале декабря и рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники.