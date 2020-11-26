Тела скончавшихся от коронавируса в запорожском морге №4 в выходные дни складывают на пол, поскольку их некому принять. Об этом правозащитница Ирина Суслова сообщила на своей странице в Facebook 26 ноября

Кремировали не ту: в киевском морге перепутали покойниц — видео © Árni F. Sigurðsson / flickr

«Когда же морг открыли, то увиденное ужаснуло даже взрослых мужчин. Всюду в хаотичном порядке на полу лежали тела умерших. Какие-то в пластиковых мешках, какие-то — обнаженные, с тряпками на лицах. Ни холодильника, только устройство для кварцевания. Трудно представить эмоции детей, которые должны оставлять тело любимой матери в таком ужасном месте… Не удивительно, что у одного из сыновей на следующий день случился сердечный приступ», — написала Суслова.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Антирекорд заражений за сутки составил более 15 тысяч человек. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Кабмин прогнозирует выход на плато по заболеваемости COVID-19 в начале декабря и рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники.