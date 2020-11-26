«Очередным нарушителем оказался оператор телеканала Russia Today (RT- ред.), гражданин Российской Федерации. Иностранец 1971 года следовал в нашу страну автомобилем. Для пересечения границы он выбрал пункт пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдавии в Россию», — говорится в сообщении.
По данным Госпогранслужбы, во время паспортного контроля пограничники выяснили, что оператор посещал Крым, где проводил видеосъемки для RT. В связи с этим украинские пограничники отказали россиянину в пересечении границы и на три года запретили въезд на Украину.