Украинские пограничники запретили въезд на три года в страну оператору телеканала RT из-за поездки в Крым. Об этом 26 ноября сообщила Госпогранслужба Украины, не назвав имя и фамилию оператора

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