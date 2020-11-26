Ношение медицинских масок может негативно отразиться на здоровье детей, так как они могут затруднить дыхание и даже привести к смерти. Об этом 26 ноября сообщил сайт «Типичный Херсон» со ссылкой на заявления педиатров

На штраф за отсутствие маски нарвались уже более 2 тыс. украинцев © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Это может привести к затруднению дыхания. Для детей до года это вообще может закончиться летальным исходом», — предупредили врачи.

Они подчеркнули, что маски вызывают дискомфорт и препятствуют поступлению кислорода даже на улице, из-за чего могут стать причиной синдрома внезапной смерти младенца. В связи с этим педиатры убеждены, что обязательное ношение защитных масок в общественных местах не должно касаться детей.

С 21 ноября в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение карантина. Полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без надетых масок или респираторов.