Отмечается, что ношение защитной маски опасно для ребенка до шести лет из-за недостаточно развитой бронхолегочной системы.
«Это может привести к затруднению дыхания. Для детей до года это вообще может закончиться летальным исходом», — предупредили врачи.
Они подчеркнули, что маски вызывают дискомфорт и препятствуют поступлению кислорода даже на улице, из-за чего могут стать причиной синдрома внезапной смерти младенца. В связи с этим педиатры убеждены, что обязательное ношение защитных масок в общественных местах не должно касаться детей.
С 21 ноября в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение карантина. Полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без надетых масок или респираторов.