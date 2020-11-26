«Я за полный локдаун, конечно, потому что эти полумеры ни к чему не приводят», — заявила Голубовская.
По словам врача, способы противодействия такому вирусному заболеванию не изменились со Средних веков.
«Когда нет средств, специфического лечения, специфической профилактики — это только разобщение, максимальное прерывание передачи популяции от человека к человеку. Это только надо прервать эту цепочку», — добавила она.
Голубовская также отметила, что Украина находится не на пике волны пандемии, а в фазе интенсивной передачи инфекции. Пик, по ее словам, наступит в январе-феврале.
По ее мнению, все сегодня должны воспринимать себя потенциально инфицированными.
Впервые на Украине за сутки 25 ноября подтвердили 15 331 случай коронавируса, что является новым антирекордом.