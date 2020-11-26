Врач-инфекционист Ольга Голубовская поддержала идею введения полного долгосрочного локдауна на Украине, которую ранее озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом она заявила во время IV Украинского женского конгресса 26 ноября

«Я за полный локдаун, конечно, потому что эти полумеры ни к чему не приводят», — заявила Голубовская.

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng

«Когда нет средств, специфического лечения, специфической профилактики — это только разобщение, максимальное прерывание передачи популяции от человека к человеку. Это только надо прервать эту цепочку», — добавила она.

Голубовская также отметила, что Украина находится не на пике волны пандемии, а в фазе интенсивной передачи инфекции. Пик, по ее словам, наступит в январе-феврале.

По ее мнению, все сегодня должны воспринимать себя потенциально инфицированными.

Впервые на Украине за сутки 25 ноября подтвердили 15 331 случай коронавируса, что является новым антирекордом.