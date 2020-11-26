Ранее, в 2016 году, во время экскурсии в парке, артисту удалось спасти одного из детенышей хищника от клыков львиц. В честь Киркорова спасенного малыша назвали Филей.
На днях концертный директор артиста позвонил в парк «Тайган», чтобы узнать о состоянии львенка в настоящий момент.
Оказалось, что, несмотря на везение в прошлом, Филю все же загрызли львицы. При этом артисту о происшествии не сообщили.
Сообщается, что таким же образом в парке недавно погиб другой молодой лев, Алишка. Его бывший хозяин, оплачивавший содержание малютки-хищника, планирует подать в суд на директора «Тайгана» Олега Зубкова.
Ранее, в декабре 2019 года, суд на время приостанавливал деятельность крымского парка «Тайган» из-за просроченного корма для животных и отсутствия у них прививок.
Кроме того, как рассказала депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская, из-за травмы, полученной в парке, ампутировали пальцы ребенку, а одной из посетительниц лев «разорвал руку».