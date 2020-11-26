В Крыму в парке «Тайган» львенок, которого в 2016 году спас от нападения сородичей певец Филипп Киркоров, был разорван львицами. Об этом сообщил 26 ноября Mash

Ранее, в 2016 году, во время экскурсии в парке, артисту удалось спасти одного из детенышей хищника от клыков львиц. В честь Киркорова спасенного малыша назвали Филей.

В ситуации с крымским парком львов «Тайган» будет разбираться прокуратура — Поклонская © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Оказалось, что, несмотря на везение в прошлом, Филю все же загрызли львицы. При этом артисту о происшествии не сообщили.

Сообщается, что таким же образом в парке недавно погиб другой молодой лев, Алишка. Его бывший хозяин, оплачивавший содержание малютки-хищника, планирует подать в суд на директора «Тайгана» Олега Зубкова.

Ранее, в декабре 2019 года, суд на время приостанавливал деятельность крымского парка «Тайган» из-за просроченного корма для животных и отсутствия у них прививок.

Кроме того, как рассказала депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская, из-за травмы, полученной в парке, ампутировали пальцы ребенку, а одной из посетительниц лев «разорвал руку».