Сначала Дорофеевой досталось от хейтеров за клип, снятый на новую песню. Внимательные пользователи заметили, что одна из локаций на видео — пешеходный мост по улице Институтской, где в 2014 году убили часть «героев Небесной сотни». За это исполнительницу назвали «циничной ватницей, танцующей на костях».
Второй скандал спровоцировала сама песня, которая, по мнению подписчиков, оказалась очень похожа на трек 10-летней давности «Mathematics» британской певицы Виктории Гескет, выступающей под псевдонимом Little Boots.
Однако несмотря на возмущение недовольных, поклонники Дорофеевой вступились за любимую артистку, которая только-только начинает свой сольный путь. Предыдущие 10 лет исполнительница работала в коллективе «Время и Стекло».