Украинская певица, экс-солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева попала сразу в 2 скандала, связанных с ее последним треком «Gorit», но поклонники не дали ее в обиду, пишет Znaj.ua 26 ноября

Оля Полякова заставила дочь-подростка исполнить эротический танец - фото © Secretsecvice / wikimedia.org

Второй скандал спровоцировала сама песня, которая, по мнению подписчиков, оказалась очень похожа на трек 10-летней давности «Mathematics» британской певицы Виктории Гескет, выступающей под псевдонимом Little Boots.

Однако несмотря на возмущение недовольных, поклонники Дорофеевой вступились за любимую артистку, которая только-только начинает свой сольный путь. Предыдущие 10 лет исполнительница работала в коллективе «Время и Стекло».