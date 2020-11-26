«Роль женщины в обществе и в семье в трудные времена усиливается, как и нагрузка на нее. Во время карантина мы, женщины, кроме своих профессиональных обязанностей, выполняли и домашнюю работу, объем которой увеличился. Одновременно успевали помогать с обучением детей, которые учились дистанционно дома», — сказала Зеленская.
Супруга президента добавила, что 80% медработников на Украине, которые сейчас борются с эпидемией коронавируса, — это женщины.
Зеленская уже второй раз принимает участие в Украинском женском конгрессе. В этом году из-за пандемии он проходит онлайн.