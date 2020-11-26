Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что противники действующей в республике власти в случае своей победы пересмотрят последние договоренности, заключенные нынешним руководством страны. Ее слова приводит РИА Новости 26 ноября

«Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией», — сказала Тихановская.

При этом она подчеркнула, что «независимость и суверенитет не может быть предметом торга».

Тихановская также заявила, что «о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа».

«А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — добавила она.

«Народный трибунал» Тихановской. Удастся ли белорусской оппозиции остановить угасание протестов? © AFP, Gints Ivuskans

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.