«Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией», — сказала Тихановская.
При этом она подчеркнула, что «независимость и суверенитет не может быть предметом торга».
Тихановская также заявила, что «о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа».
«А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — добавила она.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.