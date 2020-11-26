Президент России Владимир Путин не поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах потому, что официальные итоги выборов в США пока не подведены. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 26 ноября

«Это абсолютно неверная трактовка. Президент поздравит избранного президента США своевременно после того, как будут подведены итоги выборов», — сказал Песков, комментируя замечание журналиста о том, что молчание Путина означает непринятие победы Байдена.

Ко дню рождения Джо Байдена: победы и трагедии без пяти минут президента США © REUTERS, Tom Brenner

«В нескольких штатах еще продолжается переподсчет голосов. Когда это завершится, президент своевременно поздравит своего будущего коллегу», — отметил он.

С победой на выборах Джо Байдена уже поздравили премьер-министр Канады, президенты Франции, Израиля, Украины и Венесуэлы, а также китайский лидер Си Цзиньпин.