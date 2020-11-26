«Это абсолютно неверная трактовка. Президент поздравит избранного президента США своевременно после того, как будут подведены итоги выборов», — сказал Песков, комментируя замечание журналиста о том, что молчание Путина означает непринятие победы Байдена.
Он также обратил внимание на то, что итоги президентских выборов в США еще не подводились, а об избрании президентом Байдена сообщили СМИ.
«В нескольких штатах еще продолжается переподсчет голосов. Когда это завершится, президент своевременно поздравит своего будущего коллегу», — отметил он.
С победой на выборах Джо Байдена уже поздравили премьер-министр Канады, президенты Франции, Израиля, Украины и Венесуэлы, а также китайский лидер Си Цзиньпин.