Одна из двух женщин, задержанных за вымогательство 2 миллионов рублей у стриптизера Сергея Глушко за интимное видео с его участием, 25 ноября дала интервью «Московскому Комсомольцу», в котором рассказала о знакомстве с сообщницей и общей легенде

Вымогательницами оказались две уроженки Краснодарского края, одной 49 лет, другой — 21. Молодая девушка призналась, что познакомилась с сообщницей в московском хостеле, где живет, пока учится в ГИТИСе.

«Антонина мне сказала, что я очень похожа на Тарзана. И предложила мне сыграть — дескать, я их общая дочь. Антонина якобы с Тарзаном 20 лет назад три раза переспала, а потом они расстались», — рассказала девушка.

Любовница Тарзана познакомилась с женщинами, вымогавшими у него 2 миллиона © Шульженко/Инстаграм

Девушка рассказала, что дама постарше предложила «играть» для одного из телеканалов, чтобы получить деньги за шоу. По словам злоумышленницы, на такую аферу она согласилась, и только потом узнала, что деньги ее знакомая требует с самого Глушко.

Также «дочь стриптизера» пояснила, что ее «коллега» угрожала всем «кадыровскими и президентскими войсками», а про Тарзана говорила: «Он все еще меня любит».

Девушка заявила, что сама с артистом ни разу не контактировала, раскаивается, что все так вышло, и готова перед ним извиниться.

Во вторник, 24 ноября, стало известно, что стриптизер Сергей Глушко обратился в полицию с заявлением о том, что у него вымогают 2 миллиона рублей за ролик интимного характера, порочащий его честь и достоинство.

Утром в среду, 25 ноября, вымогательниц задержали. В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело, их допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Скандал в семье Тарзана и певицы Наташи Королевой начался в сентябре, когда Анастасия Шульженко заявила о романе с артистом. Глушко сначала все отрицал, но позже сознался в измене.