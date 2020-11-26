«Я все же выдал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. На смешные шутки — я не имею в виду так называемые шутки "95 квартала"», — сказал он.
Книга выполнена в виде гармошки. В нее вошли 14 известных каламбуров Кличко, которые он озвучивал во время различных брифингов и официальных мероприятий.
Среди них такие оговорки, как: «Мост устал», «Пора готовиться к земле» (вместо зимы. — Ред.), «У меня два заместителям, четыре из которых лежат в Кабмине» и «Не каждый может смотреть в завтрашний день».