«Двое неполноценных»: Кличко оговорился, рассказывая о зараженных коронавирусом
«Двое неполноценных»: Кличко оговорился, рассказывая о зараженных коронавирусом
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«Я все же выдал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. На смешные шутки — я не имею в виду так называемые шутки "95 квартала"», — сказал он.

Книга выполнена в виде гармошки. В нее вошли 14 известных каламбуров Кличко, которые он озвучивал во время различных брифингов и официальных мероприятий.

Среди них такие оговорки, как: «Мост устал», «Пора готовиться к земле» (вместо зимы. — Ред.), «У меня два заместителям, четыре из которых лежат в Кабмине» и «Не каждый может смотреть в завтрашний день».