Известный своими смешными оговорками мэр Киева Виталий Кличко издал небольшую иллюстрированную книгу своих цитат. На ее презентации 26 ноября он заявил, что книга лучше, чем выступления «95 квартала». Трансляция мероприятия велась в YouTube

«Двое неполноценных»: Кличко оговорился, рассказывая о зараженных коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Книга выполнена в виде гармошки. В нее вошли 14 известных каламбуров Кличко, которые он озвучивал во время различных брифингов и официальных мероприятий.

Среди них такие оговорки, как: «Мост устал», «Пора готовиться к земле» (вместо зимы. — Ред.), «У меня два заместителям, четыре из которых лежат в Кабмине» и «Не каждый может смотреть в завтрашний день».