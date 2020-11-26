Новогодние гуляния в городах могут стать причиной массового заражения коронавирусом – в условиях пандемии они недопустимы, считает врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщила ТСН

Однако риски, по словам врача, можно минимизировать, если следовать правилам.

«Как мы помним, вирус передается в основном капельным путем, поэтому общение на улице, на свежем воздухе не несет таких больших рисков для заражения, а вот как раз общение в закрытых помещениях, в частности, в магазинах, здесь определенные риски существуют, тем более что скорее всего будет много людей. Поэтому замечательная инициатива, что убирают фуд-корты, — это ограничит контакты, сократит пребывание в одном месте большого количества людей в тех же палатках или под навесами», — рассказала Сояк.

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng

«Но, к сожалению, это страна контролировать никак не может, поэтому остается надеяться на ответственность каждого человека за свою семью, потому что как раз такое пребывание друг у друга в гостях — оно более рискованное, чем просто поход на елку. Поэтому, мне кажется, что хождение друг к другу в гости обуславливает наибольший риск инфицирования. Мы рискуем увидеть большой подъем заболеваемости после новогодних и рождественских праздников не из-за елки, не из-за гуляний на улице, а именно потому, что все будет закрыто и люди будут ходить друг к другу в гости», — добавила врач.

В Киеве новогоднюю елку традиционно зажгут 19 декабря. Такого скопления народа, как в прошлом году, на праздновании 2021 года уже не ожидается.