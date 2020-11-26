Компания The Walt Disney в первой половине 2021 года собирается уволить 32 тысячи сотрудников на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, передает Reuters 26 ноября

В Калифорнии закроют Диснейленды © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Отмечается, что сокращения в основном затронут тематические парки-диснейленды как в США, так и в других странах мира.

Ранее Disney уже сообщала о планах сокращения сотрудников, однако тогда предполагалось уволить только 28 тысяч сотрудников. Еще около 37 тысяч работников из разных подразделений находятся в вынужденных отпусках.

В 2020 году диснейленды долгое время не работали из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений. Так, тематический парк Disney в южной Калифорнии по-прежнему закрыт для посещений, диснейленд во Флориде возобновил работу, но с жесткими ограничениями по числу посетителей, парк во Франции открылся, но потом вновь закрылся из-за нового карантина, объявленного в стране.