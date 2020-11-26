Распространение коронавируса на Украине пошло по катастрофическому сценарию, нужно срочно вводить полный карантин на срок до четырех недель, сказал министр внутренних дел страны Арсен Аваков 26 ноября в эфире телеканала «Украина-24»

«Нужно вводить локдаун как можно быстрее продолжительностью три-четыре недели», — заявил Аваков.

Предвзятость Авакова: как украинское МВД оказывает давление на итальянский суд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кабмин будет рассматривать решение о вводе локдауна в ближайшие дни, уточнил министр.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября в стране ввели карантин выходного дня. Работает только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

С начала пандемии в стране заразились уже 661 858 человек, скончались 11 492.

Из всего Кабинета министров самое больше недовольство у парламентариев вызывает работа главы Минздрава Максима Степанова.