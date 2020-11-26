«Нужно вводить локдаун как можно быстрее продолжительностью три-четыре недели», — заявил Аваков.
Он утверждает, что правительство Украины уже действует в этом направлении.
Кабмин будет рассматривать решение о вводе локдауна в ближайшие дни, уточнил министр.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября в стране ввели карантин выходного дня. Работает только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.
С начала пандемии в стране заразились уже 661 858 человек, скончались 11 492.
Из всего Кабинета министров самое больше недовольство у парламентариев вызывает работа главы Минздрава Максима Степанова.