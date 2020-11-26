«Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель и блогер Мила Кузнецова, известная как обладательница самой большой в стране натуральной груди, 26 ноября исполнила для своих подписчиков в Instagram танец в коротком золотом платье с огромным декольте

Созревала 40 лет: Семенович выбирает самца © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Судья конкурса красоты. Столько добра и позитива», — подписала видео Кузнецова, однако не все пользователи сети оценили ее оптимизм.

«А кроме груди есть на что смотреть?», «А Вы молоко доите из своих грудей?» — спросили люди.

Ранее Кузнецова возмущалась тем, что ей задают одни и те же вопросы о ее фигуре, груди и бытовых проблемах, с ней связанных.

При этом в Instagram у модели практически нет фотографий, где она была бы одета в закрытое платье или рубашку, неизменно на снимках Кузнецова предстает перед публикой с глубоким декольте.