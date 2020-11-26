Несколько дней назад модель приехала в украинский город Львов, где девушке предстоит поработать на важном мероприятии.
«Судья конкурса красоты. Столько добра и позитива», — подписала видео Кузнецова, однако не все пользователи сети оценили ее оптимизм.
«А кроме груди есть на что смотреть?», «А Вы молоко доите из своих грудей?» — спросили люди.
Ранее Кузнецова возмущалась тем, что ей задают одни и те же вопросы о ее фигуре, груди и бытовых проблемах, с ней связанных.
При этом в Instagram у модели практически нет фотографий, где она была бы одета в закрытое платье или рубашку, неизменно на снимках Кузнецова предстает перед публикой с глубоким декольте.