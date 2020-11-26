Юмористы из шоу «Квартал-95» на днях высмеяли главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, а также его бывшего заместителя Витольда Фокина

Золотарев объяснил, для чего в минской группе появились Кравчук и Фокин © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

По сюжету оба переговорщика приходят к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причем они появляются на сцене, едва передвигаясь от старости. Кравчук к тому же плохо видит, поэтому идет не туда. Они садятся около Зеленского, чтобы рассказать о переговорах по Донбассу. Но из-за старческой глухоты ничего не слышат и превратно понимают сказанное президентом. В итоге раздосадованный президент увольняет Фокина, который отвечает: «Спасибо, дорогой Леонид Ильич!» После чего по ошибке уходит в стенной шкаф вместо двери. В финале президенту звонят и сообщают, что Россия согласилась на все условия Украины, лишь бы Фокин и Кравчук к ним больше не приезжали.

По данным украинского издания «Страна», эта сцена в шоу сильно расстроила Леонида Кравчука. Причем до такой степени, что он прекратил общение с Офисом президента.

«Ему уже звонил извиняться и Зеленский, и Ермак. И Кошевой. Но с Кошевым Кравчук даже не стал говорить», — заверил источник издания.

Впрочем, официально наличие конфликта опровергают.

Витольда Фокина уволили из Трехсторонней контактной группы в конце сентября после того, как переговорщик от Украины призвал к полной амнистии и выполнению Минских соглашений. После этого Фокина начали травить националисты. В итоге экс-премьера Украины вызвали в Раду, где пытались заставить отречься от своих слов. Однако политик этого не сделал и заявил, что Украина и Россия не находятся в состоянии войны.