«Прежде всего эти средства будут предназначены для приобретения вакцин COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования в наших коммунальных некоммерческих предприятиях в учреждениях здравоохранения», — рассказала она.
Кроме того, по данным Шаталовой, украинский Минздрав и Всемирный банк начали реализацию совместного проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», на который выделили почти 215 миллионов долларов.
Замминистра также сообщила, что МОЗ и ВБ завершили проект реконструкции 102 амбулаторий семейной практики, из которых 91 объект уже введен в эксплуатацию.
За минувшие сутки на Украине было зафиксировано 15 331 новый случай коронавируса, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. Среди заболевших 659 детей и 606 медработников.