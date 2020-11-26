Министерство здравоохранения Украины и Всемирный банк совместно запустят новый проект стоимостью 100 миллионов долларов, большая часть средств пойдет на закупку вакцины от коронавируса. Об этом замминистра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила 26 ноября, передает Vesti.ua

Коронавирус лютует: почти 14 тыс. украинцев слегли за сутки © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк рассказала она.

Кроме того, по данным Шаталовой, украинский Минздрав и Всемирный банк начали реализацию совместного проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», на который выделили почти 215 миллионов долларов.

Замминистра также сообщила, что МОЗ и ВБ завершили проект реконструкции 102 амбулаторий семейной практики, из которых 91 объект уже введен в эксплуатацию.

За минувшие сутки на Украине было зафиксировано 15 331 новый случай коронавируса, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. Среди заболевших 659 детей и 606 медработников.