Посетитель луцкого супермаркета подрался с патрульными полицейскими из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба патрульной полиции Волынской области в Facebook

Случай произошел накануне днем. Экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Конякина произошел конфликт между заявителем и сотрудниками супермаркета. 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350 и припарковался на месте для водителей с инвалидностью.

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«Более того, сопротивлялся, трепал форменную одежду, сорвал шеврон, права и боди-камеру. В результате столкновений один из патрульных обратился в медицинское учреждение», — рассказали правоохранители.

На нарушителя составили административные материалы по ч.2 ст.44-3 (пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) и по ч.5 ст.122 (остановка или стоянка транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью) КоАП.

На Украине с недавнего времени начали штрафовать людей за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. На прошлых выходных выписали первые административные протоколы.