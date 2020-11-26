Случай произошел накануне днем. Экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Конякина произошел конфликт между заявителем и сотрудниками супермаркета. 35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350 и припарковался на месте для водителей с инвалидностью.
Также нарушитель находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, поэтому ему отказали в обслуживании. Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантином нормы, но тот не прекратил правонарушение.
«Более того, сопротивлялся, трепал форменную одежду, сорвал шеврон, права и боди-камеру. В результате столкновений один из патрульных обратился в медицинское учреждение», — рассказали правоохранители.
На нарушителя составили административные материалы по ч.2 ст.44-3 (пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) и по ч.5 ст.122 (остановка или стоянка транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью) КоАП.
На Украине с недавнего времени начали штрафовать людей за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. На прошлых выходных выписали первые административные протоколы.