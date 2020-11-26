Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел углубить отношения с Россией. Об этом он заявил на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает 26 ноября belta.by

Лавров: Россия готова поддержать инициативы Лукашенко © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк сказал белорусский лидер.

На днях Лукашенко заявил о заинтересованности Белоруссии в многовекторной политике и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. Он подчеркнул, что экономическое и политическое давление на Белоруссию со стороны иностранных государств должно быть исключено. Президент также заверял, что «Белоруссия не будет изменять России».