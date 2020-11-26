Глава МИД РФ прибыл в Минск для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран.
«Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент [России Владимир] Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого», — сказал Лавров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что в стране общественная система носит отчасти авторитарный характер, в связи с чем необходимо выстроить систему, которая не была бы завязана на личности главы государства.
Он подтверждал, что готов отдать часть президентских полномочий, но только после конституционной реформы.