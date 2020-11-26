Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко в реализации выдвинутых им инициатив, относящихся к белорусскому обществу. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило агентство РИА Новости

Глава МИД РФ прибыл в Минск для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран.

«Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества. Как президент [России Владимир] Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого», — сказал Лавров.

Белорусский мираж. Почему Лукашенко не может честно работать с Россией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко ранее заявлял, что в стране общественная система носит отчасти авторитарный характер, в связи с чем необходимо выстроить систему, которая не была бы завязана на личности главы государства.

Он подтверждал, что готов отдать часть президентских полномочий, но только после конституционной реформы.