Уроженка американского штата Массачусетс Фелисити Кадлец вышла замуж за куклу зомби, которую называет Келли Росси и утверждает, что ей 37 лет

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На свадьбе присутствовали четыре друга и члены семьи девушки, а также восемь других кукол Фелисити.

По словам девушки, она позаботилась о том, чтобы вся свадьба прошла должным образом и была как можно более официальной.

У нее были парни ранее, однако свое предпочтение она решила отдать Келли, которая принимает, по ее словам, на себя мужскую роль в их отношениях, в том числе в интимном плане.

Кукла досталась Фелисити, фанатеющей от фильмов ужасов, в подарок от покойного отца.

«Я нашла Келли на сайте со страшными куклами, и мой отец купил ее для меня, когда мне было 13», — сказала Келли.

Спустя три года она влюбилась в Келли и «перестала отрицать свои чувства».

«Я знала, что должна выйти замуж за Келли, но ждала сентября, поскольку мы оба родились в это месяце», — рассказала Фелисити.

По ее словам, она вышла замуж за Келли, потому что принимает ее такой, какая она есть. Девушку не смущает кровавое лицо куклы и то, что у нее нет челюсти.