Необычная свадебная церемония прошла в Тивертоне на Род-Айленде и обошлась Фелисити всего в $500, которые были потрачены на платье, смокинг для «жениха» и украшения для площадки, где проходил своеобразный обряд.
На свадьбе присутствовали четыре друга и члены семьи девушки, а также восемь других кукол Фелисити.
По словам девушки, она позаботилась о том, чтобы вся свадьба прошла должным образом и была как можно более официальной.
У нее были парни ранее, однако свое предпочтение она решила отдать Келли, которая принимает, по ее словам, на себя мужскую роль в их отношениях, в том числе в интимном плане.
Кукла досталась Фелисити, фанатеющей от фильмов ужасов, в подарок от покойного отца.
«Я нашла Келли на сайте со страшными куклами, и мой отец купил ее для меня, когда мне было 13», — сказала Келли.
Спустя три года она влюбилась в Келли и «перестала отрицать свои чувства».
«Я знала, что должна выйти замуж за Келли, но ждала сентября, поскольку мы оба родились в это месяце», — рассказала Фелисити.
По ее словам, она вышла замуж за Келли, потому что принимает ее такой, какая она есть. Девушку не смущает кровавое лицо куклы и то, что у нее нет челюсти.