Экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико не планирует признавать вину и идти на попятную. Об этом политолог, сопредседатель белорусско-российской Гражданской инициативы «Союз» Станислав Бышок сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог: Дело Бабарико - это расправа Лукашенко над самым сильным оппонентом © Facebook, Виктор Бабарико Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ Белоруссии. Там он 4,5 часа общался с фигурантами уголовных дел, заведенных в предвыборный период и после президентской кампании. На встрече присутствовали в том числе отец и сын Бабарико.

Комментируя возможность признания Бабарико вины, Бышок обратил внимание, что экс-председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» решил переквалифицироваться из успешных банкиров в оппозиционные политики, хорошо зная суровые реалии белорусской политической системы.

«Очевидно, он просчитывал риски. В этой связи как-то на полпути останавливаться и признавать вину по финансовой статье, тем самым умножая на ноль весь свой приобретенный на фоне новой общественной динамики политический капитал, вряд ли входит в планы Виктора Бабарико», — отметил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы уже в шестой раз отдали Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%, после чего бежала в Литву.

Голосованию предшествовал ряд скандалов. Так, к участию в выборах не были допущены два кандидата: Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, впоследствии отправился на Украину, Бабарико был арестован. Его обвинили в получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также в легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Также был арестован муж Тихановской блогер Сергей Тихановский.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.