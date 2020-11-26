Болгарская ясновидящая Ванга, давшая предсказания на сотни лет вперед, в том числе и на 2020 год, уточняла, что даты, состоящие из большого числа двоек, — судьбоносные, сообщил «Курьер.Среда.Бердск» 25 ноября

Несмотря на скептическое отношение к нумерологии, Ванга считала дни, когда дата состоит из пяти двоек, опасными, а ведь следующая такая дата уже совсем скоро — 22 декабря 2020 года (22.12.2020). И именно на этот день выпадает самое страшное предсказание Ванги на 2020 год.

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Астрономы с предсказанием не согласны и утверждают, что 22 декабря будет одним из самых спокойных дней для нашей планеты. Между тем в феврале 2020 года ученые и правда фиксировали приближающееся к Земле космическое тело, но столкновения так и не произошло.

Журналист Сергей Косторной, который записывал за Вангой предсказания, вспомнил ее фразу о том, что в год пяти двоек во всем мире будет страшный вирус, от которого погибнет много людей, но в итоге болезнь удастся победить.

При этом России на 2020 год ясновидящая предрекла стабильность, в том числе в сфере финансов.