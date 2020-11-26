Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил действия и роль России по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает belta.by

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