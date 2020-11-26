«Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает, и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди и что в принципе, хоть и в начале пути находимся, начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе, это очень позитивный и хороший знак», — сказал Лукашенко.
В начале ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.