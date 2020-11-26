Литва вряд ли сможет существовать самостоятельно без экономического взаимодействия с Белоруссией и Россией. Об этом в комментарии Sputnik Литва рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Назло Батьке: Польша, Латвия и Литва вступили в борьбу за «жемчужины белорусского бизнеса» © AP, Sergei Grits

Еще одна из крупных статей экспорта для Литвы — это удобрения, которые производятся из белорусского или российского сырья.

Теперь же разрыв торговых отношений между Минском и Вильнюсом, скорее всего, состоится, так как Литва признала президентом Белоруссии не Александра Лукашенко, а Светлану Тихановскую.

«В большей степени Литва до сих пор жила более-менее нормально за счет того, что она была транзитером-посредником для Белоруссии. Подпорка в виде позиции транзитера, и посредника, и представителя Белоруссии в Европейском союзе, адвоката, она давала Литве относительно благополучное нормальное положение, но если эта подпорка будет вынута, ничего хорошего там не будет», — сказал эксперт.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.