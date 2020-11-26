Одна из пользовательниц сети поинтересовалась у известного врача: как быть, если ребенок очень часто переносит простуду, и каждый раз педиатр рекомендует одни и те же препараты, в том числе «Анаферон», но болезнь все время возвращается.
«"Анаферон" — это гомеопатия и, как всякая гомеопатия, он может подавлять исключительно содержимое вашего кошелька. Больше он не влияет ни на что. Все у вас проходит по одному сценарию, потому что ребенок находится в одних и тех же условиях», — ответил Комаровский.
А условия, уточнил он, изменить не в силах ни врач, ни ребенок. Медик посоветовал всем родителям, кто сталкивается с частыми простудами своих детей, организовать им «адекватные спальни»: помещения для сна должны хорошо проветриваться и иметь правильный уровень влажности.
Правда, уточнил Комаровский, объяснить это маме должен был участковый врач, а «не гонять по аптекам».