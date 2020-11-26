Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в очередной раз отвечает на самые актуальные вопросы подписчиков. На этот раз тема зашла о частых детских простудах, которые участковый медик предлагает лечить всегда одинаково. Соответствующий пост Комаровский разместил в Instagram 26 ноября

Мягкая и теплая: Комаровский назвал крайне опасный предмет для младенца © Евгений Комаровский/Инстаграм

«"Анаферон" — это гомеопатия и, как всякая гомеопатия, он может подавлять исключительно содержимое вашего кошелька. Больше он не влияет ни на что. Все у вас проходит по одному сценарию, потому что ребенок находится в одних и тех же условиях», — ответил Комаровский.

А условия, уточнил он, изменить не в силах ни врач, ни ребенок. Медик посоветовал всем родителям, кто сталкивается с частыми простудами своих детей, организовать им «адекватные спальни»: помещения для сна должны хорошо проветриваться и иметь правильный уровень влажности.

Правда, уточнил Комаровский, объяснить это маме должен был участковый врач, а «не гонять по аптекам».