Лидер «Европейской солидарности», пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил жителей Львова за поддержку его партии на местных выборах и призвал политиков унять эмоции, чтобы наладить конструктивное сотрудничество. Об этом 26 ноября он написал в своем Facebook

«Низкий поклон львовянам за особо высокий уровень поддержки "Европейской солидарности" на выборах в областной и городской советы. Спасибо тем, кто в первом и втором турах поддержал [кандидата на пост мэра Львова от "Евросолидарности"] Олега Синютку», — написал Порошенко.

Второй тур мэрских выборов в Львове прошел 22 ноября. Самое большое количество мест в городском совете Львова получила партия «Европейская солидарность», представитель которой Олег Синютка проиграл Садовому во втором туре выборов.

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Пока Садового не привели к присяге, новый горсовет может принимать вопросы без него. Садового беспокоит, что за эти решения временных органов впоследствии ответственность придется нести новому городскому голове, то есть ему лично.