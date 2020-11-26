«Низкий поклон львовянам за особо высокий уровень поддержки "Европейской солидарности" на выборах в областной и городской советы. Спасибо тем, кто в первом и втором турах поддержал [кандидата на пост мэра Львова от "Евросолидарности"] Олега Синютку», — написал Порошенко.
Второй тур мэрских выборов в Львове прошел 22 ноября. Самое большое количество мест в городском совете Львова получила партия «Европейская солидарность», представитель которой Олег Синютка проиграл Садовому во втором туре выборов.
Мэр рассказал о политтехнологии, которую, как он считает, применили его оппоненты, проиграв по итогам голосования. Городской избирком принял решение перенести дату первой сессии городского совета с 3 декабря на 24 ноября.
Пока Садового не привели к присяге, новый горсовет может принимать вопросы без него. Садового беспокоит, что за эти решения временных органов впоследствии ответственность придется нести новому городскому голове, то есть ему лично.