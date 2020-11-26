В украинской столице начинается проведение 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, значение этого события подчеркнул 26 ноября у себя в Telegram-канале президент Владимир Зеленский

Чемпионат был перенесен с мая 2020 года. Из-за пандемии состязания проводятся без зрителей.

«В это эмоционально тяжелое время пандемии очень важны именно вот такие события, которые объединяют людей, позволяют порадоваться за своих и заряжают позитивом. А главное — это своеобразная манифестация, что жизнь обязательно победит пандемию», — написал в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украину на чемпионате будут представлять 12 спортсменок — будущих звезд.

Травля боксёра Ломаченко: украинские националисты стали патриотами США © AFP, Yong Teck Lim/Getty Images

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила РИА Новости, что сборная России не примет участие в чемпионате из соображений эпидемиологической безопасности.

Итальянская и немецкая сборные также не будут выступать по причине пандемии. Сборная Польши отстранена от участия в ЧЕ из-за долгов национальной федерации.