Чемпионат был перенесен с мая 2020 года. Из-за пандемии состязания проводятся без зрителей.
«В это эмоционально тяжелое время пандемии очень важны именно вот такие события, которые объединяют людей, позволяют порадоваться за своих и заряжают позитивом. А главное — это своеобразная манифестация, что жизнь обязательно победит пандемию», — написал в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.
Он добавил, что Украину на чемпионате будут представлять 12 спортсменок — будущих звезд.
Всего на состязания приехали команды из 23 стран. Чемпионат пройдет с 26 по 29 ноября.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила РИА Новости, что сборная России не примет участие в чемпионате из соображений эпидемиологической безопасности.
Итальянская и немецкая сборные также не будут выступать по причине пандемии. Сборная Польши отстранена от участия в ЧЕ из-за долгов национальной федерации.