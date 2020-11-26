Больше всего Степанова критикуют за плохую организацию борьбы с пандемией коронавируса в Украине.
Источник издания в парламентской партии «Голос» рассказал, что его коллеги убеждены, что отставка главы Минздрава — решенный вопрос и это может произойти уже на следующей неделе.
В то же время неназванный представитель партии Зеленского был более сдержан в отношении Степанова и сказал, что об отставке министра здравоохранения можно будет говорить только после Нового года.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября в стране ввели карантин выходного дня. Работает только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.
С начала пандемии в стране заразились уже 661 858 человек, скончались 11 492.