Депутаты Верховной Рады недовольны работой министра здравоохранения Украины Максима Степанова и говорят о скорой отставке чиновника, сообщает «РБК-Украина» 26 ноября

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng

Источник издания в парламентской партии «Голос» рассказал, что его коллеги убеждены, что отставка главы Минздрава — решенный вопрос и это может произойти уже на следующей неделе.

В то же время неназванный представитель партии Зеленского был более сдержан в отношении Степанова и сказал, что об отставке министра здравоохранения можно будет говорить только после Нового года.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября в стране ввели карантин выходного дня. Работает только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

С начала пандемии в стране заразились уже 661 858 человек, скончались 11 492.