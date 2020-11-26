Больше всего новых случаев заражения зафксировали в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях. Предыдущий антирекорд от 21 ноября составил 14 580 случаев.
С начала пандемии на Украине заразились 677 189 человек, скончались 11 717.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости в стране ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура. Кабмин прогнозирует выход на плато по заболеваемости COVID-19 в начале декабря и рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники.