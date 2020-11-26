Впервые на Украине за сутки подтвердили 15 331 случай коронавируса, что является новым антирекордом. Об этом 26 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировался в Facebook

Почти у половины школьных работников Житомира выявили коронавирус © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

С начала пандемии на Украине заразились 677 189 человек, скончались 11 717.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости в стране ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура. Кабмин прогнозирует выход на плато по заболеваемости COVID-19 в начале декабря и рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники.