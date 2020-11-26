Почти у половины школьных работников Житомира выявили коронавирус
Почти у половины школьных работников Житомира выявили коронавирус
© РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк
Больше всего новых случаев заражения зафксировали в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях. Предыдущий антирекорд от 21 ноября составил 14 580 случаев.

С начала пандемии на Украине заразились 677 189 человек, скончались 11 717.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости в стране ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура. Кабмин прогнозирует выход на плато по заболеваемости COVID-19 в начале декабря и рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники.