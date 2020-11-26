Украинская певица Настя Каменских 25 ноября на своей странице в Instagram объявила конкурс среди подписчиков. Выигравший его, заверила исполнительница, получит автомобиль Audi или деньги

«Друзья, я соскучилась по тому, чтобы дарить вам подарки! Поэтому объявляю старт моего именного конкурса! Главный приз — красивый автомобиль или денежная альтернатива», — написала Каменских.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, уточнила она, нужно подписаться на «друзей» певицы в Instagram, а их у исполнительницы 99. Вот только поклонники Каменских ее оптимизма не разделили.

«Развод», «Ура, на Новый год вы не получите ничего», «В прошлом году уже был розыгрыш… по сей день результатов нет», — ответили подписчики.

Аналогичные акции проводят многие звезды и блогеры с целью поднятия охвата своих страниц.