Актриса Инна Белоконь, известная ролью мамы Верки Сердючки, опубликовала новые фотографии в масках с мужчиной, и подписчики предположили, что на снимках с артисткой шоумен Андрей Данилко. Фото появились в ее Instagram 26 ноября

Нервы или онкология: стали известны подробности состояния Данилко © Serecki / wikimedia.org

«Это мы две мимишки. В новогоднюю ночь можем вывезти в лес, познакомить с чудесными сказочными героями», — подписала снимок Белоконь.

«Прическа бомба, Андрей Данилко», «Классная защита от пандемии, двойная маска, молодцы!», «Без кепки прекрасный, с кепкой не так, без кепки класс, так прическу хай не меняет, он такой прекрасный», — написали пользователи.

Однако Белоконь так и не ответила вопрос, кто стал ее «мишкой».



