На снимках Белоконь и ее партнер в двойных масках: внизу — медицинская, сверху — карнавальная, у нее — зайца, у него — мишки, и в итоге лиц фотографирующихся не видно.
«Это мы две мимишки. В новогоднюю ночь можем вывезти в лес, познакомить с чудесными сказочными героями», — подписала снимок Белоконь.
«Прическа бомба, Андрей Данилко», «Классная защита от пандемии, двойная маска, молодцы!», «Без кепки прекрасный, с кепкой не так, без кепки класс, так прическу хай не меняет, он такой прекрасный», — написали пользователи.
Однако Белоконь так и не ответила вопрос, кто стал ее «мишкой».