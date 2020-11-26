Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Кремень после перехода большинства учебных заведений на дистанционное обучение начал получать значительно больше жалоб относительно нарушений языкового законодательства. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 25 ноября

Треть украинцев хотят видеть русский государственным языком — опрос © фото из открытых источников

Он считает, что это связано как с отсутствием контроля за выполнением нагрузки педагогами и администрациями учебных заведений, так и с сознательным игнорированием участниками образовательного процесса языкового законодательства Украины.

Кремень напомнил, что, согласно статье 21 закона о языке, языком образовательного процесса, а также внешкольного и последипломного образования является украинский.

Он также подчеркнул необходимость обеспечить жестоговорящих украинцев обучением на украинском жестовом языке.

В случае нарушения прав родителей или детей на обучение на украинском языке педагогами или социальными работниками омбудсмен призвал направлять жалобы как в администрации учебных заведений, так и уполномоченному по защите госязыка.