«В секретариат уполномоченного по защите государственного языка начало поступать значительно большее количество жалоб о нарушениях закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части применения государственного языка в образовательном процессе. К сожалению, с переходом большинства учебных заведений на дистанционную форму обучения количество таких случаев и форм самих нарушений поражает», — написал омбудсмен.
Он считает, что это связано как с отсутствием контроля за выполнением нагрузки педагогами и администрациями учебных заведений, так и с сознательным игнорированием участниками образовательного процесса языкового законодательства Украины.
Кремень напомнил, что, согласно статье 21 закона о языке, языком образовательного процесса, а также внешкольного и последипломного образования является украинский.
Он также подчеркнул необходимость обеспечить жестоговорящих украинцев обучением на украинском жестовом языке.
В случае нарушения прав родителей или детей на обучение на украинском языке педагогами или социальными работниками омбудсмен призвал направлять жалобы как в администрации учебных заведений, так и уполномоченному по защите госязыка.