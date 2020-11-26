Анастасия Шульженко, ставшая знаменитой после скандального романа с женатым стриптизером Сергеем Глушко, примерила на себя роль Солнца, неоднозначное высказывание она разместила у себя в Instagram 25 ноября

«Двойные звезды — это пара близко живущих звезд, и, как правило, звезды предпочитают жить парами. А таких звезд, как наше Солнце, меньшинство», — процитировала Шульженко высказывание об астрономических явлениях.

Любовница Тарзана познакомилась с женщинами, вымогавшими у него 2 миллиона © Шульженко/Инстаграм

В сентябре 2020 года она сделала заявление, что состоит в отношениях с супругом певицы Наташи Королевой Тарзаном. В качестве доказательства предоставила видео интимного характера, где они с Глушко голые в ванной. Он сначала все отрицал, но позже признался в измене.

Но на этом «беды» Глушко не закончились, и в среду, 24 ноября, он написал заявление в полицию о том, что две неизвестные ему женщины вымогают у него 2 миллиона рублей за интимное видео, порочащее честь и достоинство. Спустя сутки женщин задержали, но чуть позже отпустили под подписку.

Шульженко познакомилась со злоумышленницами и предложила стриптизеру свою помощь в урегулировании вопроса.