Журналист Сергей Гармаш, участник переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины, заявил, что 25 ноября состоялось самое жесткое заседание ТКГ при его участии. Он рассказал об этом на своей странице в Facebook

ЛНР выступила со срочным заявлением по итогам переговоров в ТКГ по Донбассу © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Леонида] Кравчука!» — написал Гармаш, имея в виду представителей ЛДНР и российскую делегацию.

Он заявил, что они не являются членами ТКГ, из чего следует, что на минских переговорах нельзя рассматривать поданные ими предложения и, в частности, их план по урегулированию ситуации в Донбассе.

По словам журналиста, Верховная Рада Украины не будет имплементировать этот план, так как якобы российская сторона не хочет подавать его от своего имени как член ТКГ и «просовывает» от лица представителей ЛДНР, которые не несут ответственности за невыполнение принятых решений. Гармаш уточнил, что Кравчук «просил РФ официально представить в ТКГ план действий от российской делегации или подать план ОРДЛО от имени российской делегации».

В этой связи представитель России Борис Грызлов отметил, что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством РФ во внутренние дела Украины, на что Москва пойти не может.

Что касается ОБСЕ, то она на переговорах, по мнению Гармаша, «играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора».