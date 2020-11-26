Тулянцев отметил, что прежде всего сомнительно, чтобы Санду выступала за вывод из Приднестровья российских миротворцев.
«В 1992 году президент Молдовы фактически легализовал нахождение российских миротворцев на территории Приднестровья. Говорить сегодня о выводе миротворцев — значит фактически выйти в одностороннем порядке из данного договора, что приведет к эскалации конфликта», — подчеркнул он.
Однако если Санду говорит о выводе Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ), то фактически она повторяет линию официального Кишинева и самого Игоря Додона, сказал эксперт.
Он добавил, что ОГРВ на территории Приднестровья среди прочего охраняет самый большой в Европе склад оружия в селе Колбасне и, если вывести из региона российских военных, никто не даст гарантии, что это оружие не разбредется по Европе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.