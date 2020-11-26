По мнению главы молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игоря Тулянцева, европейцы должны быть заинтересованы в том, чтобы Оперативная группа российских войск оставалась в Приднестровье, несмотря на то что Кишинёв выступает за их вывод. Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру

Тулянцев отметил, что прежде всего сомнительно, чтобы Санду выступала за вывод из Приднестровья российских миротворцев.

«В 1992 году президент Молдовы фактически легализовал нахождение российских миротворцев на территории Приднестровья. Говорить сегодня о выводе миротворцев — значит фактически выйти в одностороннем порядке из данного договора, что приведет к эскалации конфликта», — подчеркнул он.

«Вам можно поучиться нашему опыту»: Санду сравнила Приднестровье с Донбассом и дала совет Киеву © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Игоря Додона, сказал эксперт.

Он добавил, что ОГРВ на территории Приднестровья среди прочего охраняет самый большой в Европе склад оружия в селе Колбасне и, если вывести из региона российских военных, никто не даст гарантии, что это оружие не разбредется по Европе.

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