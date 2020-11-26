Тулянцев отметил, что прежде всего сомнительно, чтобы Санду выступала за вывод из Приднестровья российских миротворцев.

«В 1992 году президент Молдовы фактически легализовал нахождение российских миротворцев на территории Приднестровья. Говорить сегодня о выводе миротворцев — значит фактически выйти в одностороннем порядке из данного договора, что приведет к эскалации конфликта», — подчеркнул он.

«Вам можно поучиться нашему опыту»: Санду сравнила Приднестровье с Донбассом и дала совет Киеву
«Вам можно поучиться нашему опыту»: Санду сравнила Приднестровье с Донбассом и дала совет Киеву
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Однако если Санду говорит о выводе Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ), то фактически она повторяет линию официального Кишинева и самого Игоря Додона, сказал эксперт.

Он добавил, что ОГРВ на территории Приднестровья среди прочего охраняет самый большой в Европе склад оружия в селе Колбасне и, если вывести из региона российских военных, никто не даст гарантии, что это оружие не разбредется по Европе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.