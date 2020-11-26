Ведущий украинского шоу «Холостячка» Григорий Решетник поделился с подписчиками новым фото с певицей Тиной Кароль и намекнул, что она может стать главной героиней его новой программы. Соотвествующий пост шоумен разместил у себя в Instagram 25 ноября

«"Холостячка", второй сезон. Невероятная Тина Кароль. Кто за? Что скажете?» — подписал он публикацию.

«Что случается на играх?»: Седокова поддержала потерявшего форму мужа © Седокова/Инстаграм

«Вам Балан не мешает?», «Это будет самое короткое шоу, Гриш», «А с чего вы взяли, что она холостячка», «Балану эта идея придется не по душе», — написали поклонники.

Летом 2020 года СМИ написали о свадьбе Кароль и молдавского певца Дана Балана. Это ее второй супруг, первый муж артистки продюсер Евгений Огир умер в 2013 году в возрасте 33 лет от онкологии.

У пары остался сын, ему сейчас 12 лет. Недавно певица намекнула, что хотела бы родить еще одного ребенка.

Премьера первого сезона шоу «Холостячка» состоялось 23 октября, главной героиней программы стала украинская актриса Ксения Мишина.

«Холостячка» — женская версия шоу «Холостяк», первый сезон которого вышел на Украине в 2011 году. Решетник является ведущим обеих версий проекта.